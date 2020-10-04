بعد إعلان شفائه من سرطان البلعوم.. جمال يوسف ضيف صباح البلد الأربعاء

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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يحل الفنان جمال يوسف غدا الأربعاء، ضيفا على برنامج «صباح البلد» بعد إعلان شفائه من سرطان البلعوم.

وقال يوسف"الحمد لله تم شفائي من سرطان البلعوم بفضل ربنا وبفضل دعاءكم، انتظروني يوم الأربعاء في برنامج صباح الأربعاء مع الإعلامي لميس سلامة".

وكانت الإعلامية لميس سلامة، قد أجرت حوارا مع الفنان جمال يوسف، بعد إعلان إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وقال يوسف خلال برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد "أنا متشكر لصباح البلد، دعم السوشيال ميديا فرق معايا، مكنتش بعرف أتكلم غير لما بنتي قالتلي أنت قالب الدنيا على فيس بوك والناس بتدعيلك"، مردفا "نا تعبان من 6 شهور وقافل على نفسي، أنا مبسوط إني شفت حب الناس وأنا عايش، ومباكلش ولا أشرب من رمضان وعايش على المحاليل".

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