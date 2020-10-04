الأهلي يتقدم على المقاولون العرب في الشوط الأول بهدف "السولية"

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام المقاولون العرب متقدمًا بهدف دون رد في المباراة المقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





بدأ الأهلي اللقاء سريعا ومرر محمود كهربا في الدقيقة الأولى كرة إلى زميله محمد مجدي أفشة الذي سدد الكرة من على حدود منطقة جزاء المقاولون قوية لكن محمود أبو السعودي حارس ذئاب الجبل أمسك بالكرة، ثم أتبعه زميله عمرو السولية بتسديدة أخرى قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الضيوف.





واستمر ضغط لاعبي الأهلي على دفاعات المقاولون العرب حيث انطلق محمود كهربا في الدقيقة 12 ومرر الكرة إلى أحمد فتحي القادم من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية بجوار القام الأيمن لأبو السعود.





وفي الدقيقة 14 كانت أول المحاولات الهجومية لفريق المقاولون العرب، بعدما سدد سيف الدين الجزيري كرة قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وتحصل أحمد فتحي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء المقاولون بعد دفعة من محمد مجلي إلى أحمد فتحي سددها محمد مجدي "أفشة" ليمسك بها أبو السعود.





وفي الدقيقة 19 حصل محمد هاني على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى نفذها محمد مجدي أفشة على رأس حمدي فتحي الذي سددها أعلى عارضة مرمى ذئاب الجبل.





واضطر محمد الشناوي حارس الأهلي إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 27 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله علي لطفي بديلا له.





وبعد اللجوء لقتنية الفيديو المساعد "الفار" احتسب حكم اللقاء في جهاد جريشة في الدقيقة 38 ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة محمود كهربا من جانب فاروقا مدافع المقاولون العرب، ليسددها عمرو السولية عمرو السولية داخل الشباك ومسجلا الهدف الأول للفريق الأحمر في المباراة.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.











