استرا ارتفع سعرها 5000 جنيه.. تعرف على المواصفات والأسعار الجديدة

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لماركات شيفروليه الأمريكية وإم جي الصينية وأوبل الألمانية ، عن زيادة أسعار طراز 2021 “أوبل أسترا” بمقدار 5000 جنيه.









استرا 2021





بعد قرار الصعود، بيعت أسعار سيارة Astra الجديدة ، التي تعد من أكثر السيارات مبيعًا في مصر لعام 2020 ، بسعر رسمي قدره 315،990 جنيهًا مقابل 309،990 جنيهًا





تمكنت ASTRA من احتلال المرتبة العاشرة في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق المحلي، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها وفقًا لبيانات AMEC ، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2765 سيارة.





السيارة متوفرة في السوق المحلي بمحرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان ، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.





بفضل محركها تستطيع “أسترا” أن تتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 10.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 207 كيلومترات في الساعة وتستهلك ما معدله 6.2 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر.









يبلغ طول أوبل أسترا الجديدة 4658 مم وعرضها 1814 مم وارتفاعها 1500 مم ، ولديها خلوص أرضي يبلغ 158 مم ، بينما تتسع مساحة التخزين “الجذع” الخلفية إلى 460 لترًا مكعبًا.





يتم دعم سيارة أوبل أسترا الألمانية بعجلات رياضية مقاس 16 بوصة والسيارة مزينة بقوالب جانبية وأمامية من الكروم.









وزودت مقصورة السيارة بعدد من الكماليات المميزة ، أبرزها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التوزيع ، ومدخل قرص مضغوط ، ونظام تحكم عبر عجلة القيادة ، بالإضافة إلى وظيفة التوصيل اللاسلكي بلوتوث ، وظيفة توصيل USB-AUX ، وفرامل يد كهربائية ، وزجاج كهربائي.



