استرا ارتفع سعرها 5000 جنيه.. تعرف على المواصفات والأسعار الجديدة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:46 م
أوبل أسترا
أوبل أسترا
Advertisements
استرا ارتفع سعرها 5000 جنيه.. تعرف على المواصفات والأسعار الجديدة

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لماركات شيفروليه الأمريكية وإم جي الصينية وأوبل الألمانية ، عن زيادة أسعار طراز 2021 “أوبل أسترا” بمقدار 5000 جنيه.


استرا 2021

بعد قرار الصعود، بيعت أسعار سيارة Astra الجديدة ، التي تعد من أكثر السيارات مبيعًا في مصر لعام 2020 ، بسعر رسمي قدره 315،990 جنيهًا مقابل 309،990 جنيهًا

تمكنت ASTRA من احتلال المرتبة العاشرة في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق المحلي، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها وفقًا لبيانات AMEC ، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2765 سيارة.

السيارة متوفرة في السوق المحلي بمحرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان ، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

بفضل محركها تستطيع “أسترا” أن تتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 10.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 207 كيلومترات في الساعة وتستهلك ما معدله 6.2 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر.

سيارة استرا 2021

يبلغ طول أوبل أسترا الجديدة 4658 مم وعرضها 1814 مم وارتفاعها 1500 مم ، ولديها خلوص أرضي يبلغ 158 مم ، بينما تتسع مساحة التخزين “الجذع” الخلفية إلى 460 لترًا مكعبًا.

يتم دعم سيارة أوبل أسترا الألمانية بعجلات رياضية مقاس 16 بوصة والسيارة مزينة بقوالب جانبية وأمامية من الكروم.

سيارة استرا 2021

وزودت مقصورة السيارة بعدد من الكماليات المميزة ، أبرزها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التوزيع ، ومدخل قرص مضغوط ، ونظام تحكم عبر عجلة القيادة ، بالإضافة إلى وظيفة التوصيل اللاسلكي بلوتوث ، وظيفة توصيل USB-AUX ، وفرامل يد كهربائية ، وزجاج كهربائي.

فيما يتعلق بتدابير السلامة التي توفرها السيارة البولندية المجمعة لعملاء السوق المحلية، فهي تشمل 4 وسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وبرنامج مانع للانزلاق ، وبرنامج الاستقرار الإلكتروني ESP ، وبرنامج المساعدة على جانب الطريق HAC ، ومثبت للسرعة وقفل مركزي ، مصابيح ضباب أمامية وخلفية.

استرا ارتفع سعرها 5000 جنيه.. تعرف على المواصفات والأسعار الجديدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواصفات أوبل أسترا سعر أوبل أسترا أوبل أسترا 2021 أوبل أسترا

أخبار تهمك

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 6 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ يوم

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ أقل من ساعة

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ حوالي 4 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

على طريقتها الخاصة صابرين تحتفل بعيد ميلادها

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتعرض لضربة قاتلة أمام المقاولون العرب

منذ 18 دقيقة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تشكيل موسيماني الأول مع الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد الإعلان عنها رسميا في مصر.. تعرف على مواصفات وأسعار بيجو "508"

أسعار ومواصفات سيارة أوبل "أسترا" 2020 في مصر

بالأسعار.. تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعًا في السوق المصري 2020

خلال أسبوعين.. 7 سيارات جديدة انخفضت أسعارها حتى 40 ألف جنيه

تعرف على أسعار ومواصفات أوبل أسترا موديل 2020 في السوق المصري

تعرف على أسعار ومواصفات "بيجو 508" موديل 2020 في مصر

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»