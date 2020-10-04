نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي.. تعادل سيتي وفوز إيفرتون.. ترتيب البريميرليج

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:43 م
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
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نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي.. تعادل سيتي وفوز إيفرتون.. ترتيب البريميرليج

انطلقت اليوم الأحد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث أقيمت 4 مباريات.

بداية مباريات اليوم كانت بالفوز العريض الذي حققه تشيلسي على حساب ضيفه كريستال بالاس في ديربي لندني خالص.


نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

البلوز استفاقوا من فقدان خمس نقاط في الجولتين الماضيتين بالخسارة من ليفربول ثم التعادل مع ويست بروميتش.

رباعية تشيلسي سجلها كل من بن تشايلويل، كروت زوما وهدفين لجورنجيو من ركلتي جزاء.

إيفرتون واصل انطلاقته المتميزة هذا الموسم في البريميرليج تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشلوتي وفاز 4-2 على ضيفه برايتون.

أهداف التوفيز سجلها كل من دومنيك كالفيرت ، ياري مينا وخاميس رودريجز هدفين بينما سجل للضيوف كل من نيال موباي وبيسوما.

مانشستر سيتي واصل فقدان النقاط فبعد خسارته الكارثية من توتنهام في الجولة الماضية عاد السيتي وتعادل اليوم مع ليدز يونايتد الذي يقدم نتائج رائعة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

سيتي تقدم عن طريق رحيم سترلينج ثم تعادل رودريجو لصالح ليدز يونايتد.

وفي ختام مباريات اليوم فاز نيوكاسل بنتيجة 3-1 على حساب بيرنلي، سجل لأصحاب الأرض كل من ماكسيمين، وكاليوم ويلسون هدفين، بينما للضيوف سجل أشلي ويستوود.


وستقام يوم الأحد ست مباريات وهى كالتالي:

ساوثهامبتون: ويست بروميتش ألبيون 
ليستر سيتي : ويست هام يونايتد 
أرسنال : شيفيلد يونايتد 
وولفهامبتون : فولهام 
مانشستر يونايتد : توتنهام 
أستون فيلا : ليفربول 


ترتيب البريمرليج بعد مباريات اليوم

1- إيفرتون 12 نقطة

2- ليستر سيتي 9 نقاط

3- ليفربول 9 نقاط 

4- تشيلسي 7 نقاط 

5- ليدز يونايتد 7 نقاط 

6- نيوكاسل 7 نقاط 

7- أستون فيلا 6 نقاط

8- أرسنال 6 نقاط

9- كريستال بالاس 6 نقاط 

10- توتنهام 4 نقاط

11- مانشستر سيتي 4 نقاط 

12- ويست هام يونايتد 3 نقاط 

13- مانشستر يونايتد 3 نقاط 

14- برايتون 3 نقاط 

15- ساوثهامبتون 3 نقاط 

16- وولفرهامبتون 3 نقاط 

17- ويست بروميتش نقطة واحدة 

18- شيفيلد يونايتد بلا نقاط 

19- بيرنلي بلا نقاط 

20- فولهام بلا نقاط 

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي.. تعادل سيتي وفوز إيفرتون.. ترتيب البريميرليج

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