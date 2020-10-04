نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات عبر بوابة الحكومة المصرية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:40 م
تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية
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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات عبر بوابة الحكومة المصرية

طلاب الدبلومات بأنفسهم متحمسون للغاية وذلك من أجل إعلان النتائج الخاصة بالتنسيق للدبلومات، لذلك لا تتوقف محركات البحث عن البحث عن النتائج الخاصة بالتنسيق للدبلومات، لذلك سنحاول تيسير الامور على الطلاب ونوفر الطرق التي من خلالها يمكن الحصول على النتائج الخاصة بالتنسيق من خلال هذا الموقع.


تنسيق الدبلومات الفنية 

تنسيق الدبلومات الفنية، الصناعة، والزراعة، والأعمال التجارية، والضيافة، على أنظمة الثلاث سنوات والخمس سنوات، وجميع طلبات الدبلومات الفنية تنتظر ظهور التنسيق وفتح بوابة الحكومة  الإلكترونية،  لأن الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالجامعة  ما يريد أن يعرف الجامعة التي يدرسها من أجل التحضير للجامعة، لكن الجدير بالذكر أنه خلال أيام بسيطة سيتم فتح  بوابة الحكومة المصرية، وذلك من أجل معرفة النتيجة الخاصة بالدبلومات الفنية.


كيفية معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات 

يمكن لطلاب الدبلومات الحصول على شهادات الدبلومات الفنية بسهولة والكترونيا، حيث توفر وزارة التربية والتعليم في عام 2021 موقع لتقديم نتائج التنسيق، وهو موقع بوابة الحكومة المصرية ومن خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على نتيجة التنسيق،  وهذه الخطوات على النحو التالي:

قم بزيارة بوابة الحكومة المصرية أولاً.
عند دخول الموقع ، اكتب رقم المقعد أولاً.
ثم أدخل كلمة المرور.
ثم أدخل الرغبة.
أخيرًا، اطبع قائمة الرغبات بالسجلات المطلوبة في العرض التقديمي.


ما هي الجامعات المتاحة للدبلومات

ما هي الجامعات المتاحة للطلاب الحاصلين على شهادة فنية في العام الدراسي الجديد من 2020 إلى 2021؟ فيما يلي جميع الجامعات التي يمكنها قبول شهادات فنية سواء في الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو الضيافة:

كلية التربية جامعة حلوان.
كلية التربية جامعة السويس.
قسم الهندسة.
المعهد الأثري.
مدرسة الفنون التطبيقية ومدرسة الفنون الجميلة.
كلية الزراعة.
كلية التكنولوجيا الصناعية.
معهد تكنولوجيا الصحة.
معهد فني الصناعي.
كلية السياحة والضيافة.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات عبر بوابة الحكومة المصرية

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