سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على منطقة جازان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:39 م
مقذوف عسكري
مقذوف عسكري
الفجر السعودي
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صرح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر ميليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

 

وأوضحت صحيفة "عكاظ" بأنه قد نتج عنه تأثر مركبة أحد المواطنين بسبب تطاير الشظايا، ولم تحدث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.


وفي سياق منفصل، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وجريان السيول.

 

وكشفت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (الداير بني مالك، والدرب، والريث، وصامطة، وفيفا، وهروب)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

 

وأصدرت الهيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

 

وقالت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص – المهد – وادي الفرع – ينبع بدر، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.


كما نبهت إلى سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة.

 

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مشيرةً إلى أنها تستمر إلى الساعة الـ7 مساء.

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