التنمية المحلية: نتلقى 40 ألف طلب تصالح يوميا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:23 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد المخالفات المرصودة يتخطى 3 مليون و160 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية، موضحا أن الهدف من تخفيض قيمة التصالح تحفييز المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وأشار "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم يتلقون نحو 40 ألف طلب تصالح فالمتوسط يوميا، مشيدا بمد فترة تلقي طلبات التصالح، حيث أن مازال المواطنين يتدفقون على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح.

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وكشف محافظ الشرقية، تفاصيل قرار السماح بإعادة البناء، قائلًا إنه سيتم استئناف البناء والتشطيب حتى الدور الرابع لمن يمتلك تراخيص.

وأوضح "غراب"، خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم استكمال البناء حتى 4 طوابق فقط حتى صدور الاشتراطات في نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن كل مدينة سيكون لها اشتراطات خاصة بها.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصر الأماكن التي تصلح لإنشاء حي كالأسمرات، مؤكدًا أنه سيكون هناك نقلة كبيرة داخل عواصم المدن والمحافظات لتطوير الأحياء.

وتابع محافظ الشرقية: "اجتماع مجلس المحافظين اليوم كان مبهجًا للغاية، ويؤكد إصرار الرئيس على الوصول إلى الأفضل".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، يوم الأحد، "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة".

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