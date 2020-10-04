حمدي الميرغني يروج لمسرحية "اللوكاندة"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:56 م
فايقة محمد عادل
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طرح الفنان حمدي الميرغني البوستر الدعائي لمسرحية "اللوكاندة" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتصدر حمدي الميرغني البوستر وعلق علي الصورة قائلاً: " أول سيت كوم مسرحي علي مسرح الريحاني مستنينكم كل خميس وجمعة وسبت بداية من الخميس القادم 8 أكتوبر.

اللوكاندة" من بطولة ويزو، وحمدي الميرغني، ودياب، ونجوم فرقة اشرف عبدالباقي، ياسمين سمير، ومحمد بطاوي، وإبرام سمير والعديد من نجوم الفريق.

وتشمل عروض اللوكاندة تقديم 30 عرض مسرحي، كل عرض منفصل ومستقل، ومن المقرر عرضها حصريًا في موسم شهر رمضان الكريم علي قناة أون، ونشرت صفحة أشرف عبد الباقي البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة.

يذكر أن أخر أعمال حمدى الميرغنى، مسلسل "اتنين في الصندوق " من بطولته هو و وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفي.

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