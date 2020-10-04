عاجل.. الأهلي يتعرض لضربة قاتلة أمام المقاولون العرب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:38 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي
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تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره المقاولون العرب.

واضطر الشناوي إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 27 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله علي لطفي بديلا له.

ومن المقرر أن يخضع الشناوي لفحص طبي لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب حاليا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



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ضربة قاتلة الاهلي اصابة الشناوي

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