ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لقهر هيرتا برلين في الدوري الألماني





قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ لاكتساح هيرتا برلين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.





وارتفع رصيد بايرن، الذي عاد لنغمة الانتصارات عقب خسارته القاسية 1 / 4 أمام مضيفه هوفنهايم في المرحلة الماضية، إلى ست نقاط في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد هيرتا، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.





وتقدم بايرن بهدف حمل توقيع ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 51، غير أن هيرتا برلين تمكن من العودة للمباراة بتسجيله هدفين حملا توقيع جون كوردوبا وماتيوس كونيا في الدقيقتين 59 و71.





وعاد ليفاندوفسكي للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 85، غير أن فرحة أصحاب الأرض بمعاودة التقدم لم تدم طويلا، حيث تعادل جيسيك نجانكام لمصلحة هيرتا في الدقيقة 88.





وواصل ليفاندوفسكي تألقه بعدما تسبب في ركلة جزاء، أحرز منها الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح النقاط الثلاث لبطل المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة.





من ناحية أخرى، أهدر أوجسبورج فرصة الانفراد بصدارة البطولة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فولفسبورج في وقت سابق اليوم.





ارتفع رصيد فولفسبورج، الذي تعادل في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها في البطولة هذا الموسم حتى الآن، إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، فيما رفع أوجسبورج رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف لايبزج (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.





عجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.



