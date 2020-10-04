مرتضى منصور: الزمالك يترقب موقف الخماسية من فرجاني ساسي

شدد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على أن الزمالك ينتظر ما ستفعله اللجنة الخماسية المعينة مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بعد واقعة مباراة المصري الأخيرة

أضاف منصور خلال اجتماعه برؤساء الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي بمقر النادي اليوم أن ساسي أخطأ في الواقعة واعتذرنا للحكم، ولكن اللاعب تعرض للضرب في العديد من الكرات بمباراة المصري.

وتابع رئيس الزمالك أنه تحدث مع رئيس النادي المصري بشأن بعض الجماهير التي قامت بإلقاء الزجاجات على الفريق، وهم لن يحضروا أي مباريات اخرى.

ووجه مرتضى منصور تحذيرا لعصام عبد المنعم قائلا: "انت لم تحترم شعب تونس الشقيق بسبب تصريحاتك المستفزة ضد فرجاني ساسي".