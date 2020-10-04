البنك الأهلي يخضع لتحليل الرابيت تست استعداداً لموقعه بني سويف

خضع فريق الكرة بنادي البنك الأهلي ، بقيادة المدير الفني عيد مرازيق، لتحليل الرابيت تست استعدادا لمباراة بني سويف، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة، من عمر مسابقة دوي الممتاز ب.

واستأنف الفريق مرانه مجددا في الثانية ونصف ظهر السبت استعداداً للمواجهه فريق بني سويف،والمقرر اقامتها يوم الأربع تمام الساعة الثالثة عصراً بملعب البنك الأهلي.

وتعادل البنك، امام فريق المنيا، بنتيجة 1/1 احرز هدف الفريق المنياوي محمد سمارة، وتعادل للبنك الأهلي اللاعب عمرو عزت، اقيمت المباراه بإستاد جامعه المنيا .

يحتل البنك الأهلي، المركز الثاني برصيد 40 نقطة بينما يحتل بني سويف المركز الأول برصيد 41 نقطة بجدول دوري القسم الثاني.