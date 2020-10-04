التنمية المحلية: تلقينا مليون و707 ألف طلب تصالح حتى الآن

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:47 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح على مستوى المحافظات وصلت إلى مليون و707 ألف طلب تصالح.

وأشار "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن كل المحافظات قدمت تخفيضات للمواطنين، حيث خفضت محافظة الجيزة قيمة التصالح 30%، والمنوفية خفضت بنسبة 20%، وكفر الشيخ 40%، وجنوب سيناء 25%.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم تخفيض قيمة التصالح في كافة المحافظات بنسب تتراوح بيين 20 إلى 70%.

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وكشف محافظ الشرقية، تفاصيل قرار السماح بإعادة البناء، قائلًا إنه سيتم استئناف البناء والتشطيب حتى الدور الرابع لمن يمتلك تراخيص.

وأوضح "غراب"، خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم استكمال البناء حتى 4 طوابق فقط حتى صدور الاشتراطات في نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن كل مدينة سيكون لها اشتراطات خاصة بها.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصر الأماكن التي تصلح لإنشاء حي كالأسمرات، مؤكدًا أنه سيكون هناك نقلة كبيرة داخل عواصم المدن والمحافظات لتطوير الأحياء.

وتابع محافظ الشرقية: "اجتماع مجلس المحافظين اليوم كان مبهجًا للغاية، ويؤكد إصرار الرئيس على الوصول إلى الأفضل".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، يوم الأحد، "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة".

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