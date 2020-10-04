3 عقاقير يتلقاها الرئيس الأمريكي للشفاء من كورونا (فيديو)

إلا أن قناة تلفزيونية قريبة من الرئيس الأمريكي تحدث عن أن ترامب يأخذ مجموعة من الأدوية من بينها "ريمد سفير"، وأن العلاج الرئيس لترامب هو "ريجينيرون"، وهو علاج من شركة أمريكية لم يطرح بالأسواق ومازال قيد الإختبار، ولكنه كشف عن نتائج واعدة.



وتابعت القناة أن الرئيس الأمريكي يأخذ الجرعة الأقوى بهذا العلاج "ريجينيرون" وهي 8 جرامات في اليوم في الوريد، بالإضافة إلى أجسام مضادة مصنعة.



قال مراسل قناة الغد من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غرد بفيديو لأكثر من أربعة دقائق ليدحض عن شعوره بضيق في التنفس، وتحدث عن حالته الصحية، وبعدها غردت ابنته إيفانكا بصورة له في قاعة اجتماعات.وتابع أن الرئيس الأمريكي يؤدي مهامه، لكن ليس بشكل طبيعي، كون هناك الكثير من الاجتماعات المقررة تم إلغاؤها واجتماعات أخرى عقدت عبر الدوائر التلفزيونية، لافتا إلى أن الفريق الطبي الخاص بالرئيس الأمريكي أكد أن ترامب يؤدي جيدا.ولفت إلى أن الطبيب الخاص بالبيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي يؤدي مهامه جيدًا ولا صحة للحديث عن شعوره بضيق تنفس، وهناك تحسن ملحوظ.وأشار الطبيب إلى أن ترامب يتلقى عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا وفيتامينات مساندة أخرى،