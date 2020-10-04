"الغاز" كلمة السر وراء دعم أردوغان لأذربيجان

اعترف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدعم بلاده لأذربيجان وذلك في حربها ضد أرمينيا في الصراع بإقليم "ناغورنو كاراباخ".

ونقلت قناة "مداد نيوز" ما قاله نيكول باشينيان رئيس حكومة أرمينيا، من أن أنقرة تسعى إلى إبادة الأرمن، وأن هذا هو الهدف التركي الراسخ منذ ما يزيد عن قرن من الزمان.

وأشار إلى أن تركيا وليس أذربيجان هي التي تملك القرار بخصوص الإقليم، موضحا أن تركيا تعزز نفوذها في جنوب القوقاز من أجل تشييد إمبراطورية عثمانية.

ولفتت القناة عبر مقطع فيديو لها بأن أطماع أردوغان تتجاوز كل ما سبق ذكره، حيث تعتبر أذربيجان محطة إنتاج ونقل الطاقة الرئيسية في جنوب القوقاز، كما تمر فوق أراضيها كافة خطوط الطاقة المنتجة في روسيا إلى تركيا.

وتحصل أنقرة على الغاز من أذربيجان بسعر رخيص، ما يجنبها تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء استيراد الغاز مرتفع الثمن، خاصة مع تدهور الاقتصاد التركي.

وترتبط تركيا مع أذربيجان بمشروع أنبوب الغاز الطبيعي الذي يضخ الغاز من حقل شاه دنيز 2 الأذربيجاني إلى تركيا.

كما ترتبط تركيا مع أذربيجان وجورجيا بخط أنابيب النفط باكو- تفليس- جيهان وكذلك خط الغاز باكو-تفليس-أرضروم، وتمتلك تركيا عددا من المشاريع في أذربيجان بمليارات الدولارات لتتأكد حقيقة أنه أينما وجد النفط وجدت أطماع أردوغان.



