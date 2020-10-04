وفد جامعة المنصورة يشارك في قرعة دور الـ 16 لدورى العباقرة (صور)



وقد اجريت المراسم بمقر وزارة الشباب والرياضة حييث أوقعت القرعة عباقرة جامعة المنصورة في المجموعة الرابعة والتي تضم جامعات (السادات - السويس - MMu).



وفى سياق متصل إنطلقت قافلة جسور الخير 9 اليوم الأحد بتقديم خدماتها المتكاملة في مجالي الطب البشري والبيطري إلى أهالي مدينة نويبع والمناطق المُحيطة بها بمحافظة جنوب سيناء وذلك تزامنًا مع تواجد فريق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.



وشهدت القافلة في أول أيامها إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي المدينة وسط إجراءات وقائية واحترازية مُشددة.



وأعرب الدكتور عادل التابعي زغلول - عميد كلية الطب البيطري ونائب رئيس القافلة عن سعادته البالغة لتواجده ضمن فريق قافلة جسور الخير لخدمة أهالي جنوب سيناء وخاصة مدينة نويبع والتي سبق أن نظمت جامعة المنصورة في سبتمبر 2019م،ط.



كما أبدى الدكتور أيمن رخا – وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء امتنانه لحرص جامعة المنصورة على تواجدها وتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي محافظة جنوب سيناء.



ومن جانبه أشاد الدكتور أمير فكري عبد الحميد – أستاذ الجراحة العامة ومدير الشئون الطبية بالقافلة بالجهود العظيمة التي بذلها أعضاء القافلة على مدار اليوم حيث تم توقيع الكشف الطبي على 684 حالة من أهالي المدينة والمناطق المجاورة لها في كافة التخصصات الطبية بالقافلة، وتحويل 7 حالات لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.



كما أشار الدكتور صبري أحمد الخضري – أستاذ الأمراض الباطنة ووكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا ومدير الشئون البيطرية بالقافلة إلى حرص قطاع خدمة المجتمع بالجامعة على تنظيم القوافل المُتكاملة إلى جميع أنحاء الجمهورية وخاصة المناطق النائية.





​شاركت جامعة المنصورة بوفد ادارةً النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بمراسم اجراء قرعة دور ال١٦ لدوري العباقرة على مستوى الجامعات المصرية.بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونرمين شهاب الدين مديرة التسويق بالبنك الاهلي المصري، السيناريست عصام يوسف مقدم البرنامج على قناة القاهرة والناس، والدكتورة نجوى صلاح مدير عام البرامج الثقافية والتطوعية، وعلا كمال مدير عام الإدارة العامة للجامعات وزارة الشباب والرياضة.ووفد جامعة المنصورة برئاسة برئاسة إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب وعبد الحميد الشبيني مدير الإدارة ومحمد أباظة وشيماء الهواري و٢٨ طالب وطالبة من مختلف الكليات بالجامعة.