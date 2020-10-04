خبير اقتصادى: سياسات أردوغان عزلت تركيا.. والليرة فقدت 25.6% من قيمتها (فيديو)

قال الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادى، إن سياسة أردوغان الاستعمارية المتعلقة بالتدخل في شئون الدول الأخرى لدعم الإرهاب، بجانب تدخله في كل الصراعات التي تعانى منها دولا كثيرا، نتج عنه عزل تركيا، ما أثر على اقتصاد أنقرة بشكل كبير.





أضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" عبر قناة إكسترا نيوز، أن التصنيفات الائتمانية تؤكد فشل تركيا خلال حكم أردوغان، مبينا: "تركيا تنهار اقتصاديا بشكل كبير جدا، والليرة فقدت في بداية العام 25.6% من قيمتها وهو انهيار عنيف جدا".





وأوضح الخبير الاقتصادى، أن سياسات أردوغان تسببت في تخفيض ائتمانى لـ12 بنك تركى، وهذا يؤثر سلبيا على الاستثمار في تركيا، لأنه أسوأ تصنيف ائتماني شهدته تركيا على مدار سنوات، معللا: "بسبب المجاملات والفساد في الداخل التركى".





وفيما يتعلق بالسياسات التركية، أكد الدكتور أحمد سمير، أنها تسببت في إثقال أعباء الديون على تركيا بنسبة وصلت إلى 42%، كما أن نمو الاقتصاد التركى تعرض لانكماش كبير جدا، مردفا: "صهر أردوغان يحكم الاقتصاد التركى بدلا من أن يعتمد رئيس الجمهورية على خبراء ذو خبرة ينهضون باقتصاد بلادهم".







