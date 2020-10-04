رئيس الجمعية العربية للجينات: السعودية وضعت خطة من 3 مراحل لاستقبال المعتمرين

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قال الدكتور أشرف الدادا، رئيس الجمعية العربية للجينات المناعية من جدة، إن السعودية نجحت في احتواء فيروس كورونا، لافتًا إلى التراجع الكبير في نسبة الإصابات، فضلا عن وجود خطة من 3 مراحل لاستقبال المعتمرين من داخل المملكة وخارجها بعد 3 أسابيع.



وقال الدادا، خلال لقائه قناة الغد، إنه تم السماح لنحو 6000 مواطن من المقيمين داخل المملكة بتأدية شعائر العمرة، مؤكدًا أن الوفود بدأت التوجه إلى مكة من منتصف ليل السبت الأحد.



وأضاف أن المملكة وضعت شروطًًا مشددة، منها ارتداء الكمامات إجباريًا، والتباعد الجسدي داخل الحرم.



واستقبلت مكة المكرمة أول أفواج المعتمرين مع عودة العمرة بشكل تدريجي وذلك لأول مرة بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.



واتخذت وزارة الحج والعمرة السعودية جميع الاستعدادات لاستقبال المعتمرين ومنها تشديد الإجراءات الوقائية.



وكشفت الوزارة عن أربع مراحل للعمرة، أولاها بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، بينما تنطلق المرحلة الثانية في الـ 18 من أكتوبر الحالي، بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.

