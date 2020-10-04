هنا مرتجى تفوز ببطولة الجمهورية للتنس بعد غياب 7 سنوات

سجلت لاعبة نادى السليمانية للتنس هنا احمد مرتجى عودة قوية فى اللعبة بالفوز ببطولة الجمهورية للسيدات للتنس بعد غياب 7 سنوات عن الملاعب البيضاء والتى اقيمت بملاعب نادى السليمانية.





وتمكنت اللاعبة الدولية السابقة هنا مرتجى من الفوز فى المباراة النهائية للبطولة على اللاعبة دارين حسن حمدى بنتيجة ساحقة 6/ 1 و 6/ 1 .





وتألقت النجمة هنا مرتجى فى البطولة بقوة رغم طول فترة غيابها حيث خسرت طوال مشوارها بالبطولة 9 اشواط فقط فى خمس مباريات لتضيف لرصيدها السابق انجازا كبيرا بالفوز ببطولة الجمهورية بالسليمانية .

يذكر أن هنا مرتجى (22 عاما) كانت من ابرز اللاعبات الناشئات وارتدت قميص المنتخب الوطنى للناشئات فى العديد من البطولات الدولية والافريقية والعربية .

كما سجلت هنا مرتجى مشاركتها من قبل فى منافسات الناشئات ببطولة رولان جاروس احدى بطولات الجراند سلام للتنس .