هنا مرتجى تفوز ببطولة الجمهورية للتنس بعد غياب 7 سنوات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
سجلت لاعبة نادى السليمانية للتنس هنا احمد مرتجى عودة قوية فى اللعبة بالفوز ببطولة الجمهورية للسيدات للتنس بعد غياب 7 سنوات عن الملاعب البيضاء والتى اقيمت بملاعب نادى السليمانية.

وتمكنت اللاعبة الدولية السابقة هنا مرتجى من الفوز فى المباراة النهائية للبطولة على اللاعبة دارين حسن حمدى بنتيجة ساحقة 6/ 1 و 6/ 1 .

وتألقت النجمة هنا مرتجى فى البطولة بقوة رغم طول فترة غيابها حيث خسرت طوال مشوارها بالبطولة 9 اشواط فقط فى خمس مباريات لتضيف لرصيدها السابق انجازا كبيرا بالفوز ببطولة الجمهورية بالسليمانية .
يذكر أن هنا مرتجى (22 عاما) كانت  من ابرز اللاعبات الناشئات وارتدت قميص المنتخب الوطنى للناشئات فى العديد من البطولات الدولية والافريقية والعربية .
كما سجلت هنا مرتجى مشاركتها من قبل فى منافسات الناشئات ببطولة رولان جاروس احدى بطولات الجراند سلام للتنس .

أخبار تهمك

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 8 ساعات

على طريقتها الخاصة صابرين تحتفل بعيد ميلادها

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ يوم

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ 35 دقيقة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 19 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تشكيل موسيماني الأول مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»