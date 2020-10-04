فتحي عبدالوهاب بإطلالة فرعونية ويوجه التحية لسوسن بدر

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شارك الفنانة فتحي عبدالوهاب جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر فتحي عبدالوهاب بالصورة بإطلالة فرعونية ويوجه التحية لسوسن بدر ، وعلق فتحي عبدالوهاب علي الصورة وكتب : تحياتي لسوسن بدر.



يذكر أن آخر أعمال فتحي عبدالوهاب، هي مشاركته في فيلم "لص بغداد"، وهو بطولة محمد إمام ومحمد عبدالرحمن وياسمين صبري وعدد من الوجوه الجديدة.



وطرحت شركة "سينرجي فيلمز" أفيش جديد لفيلم "لص بغداد" يتصدره الفنان فتحي عبد الوهاب، ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم، وذلك بعد طرح الأفيش الأول الذى تصدره بطل العمل محمد إمام، على أن تطرح الشركة أفيش لكل بطل من أبطال الفيلم تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

