وزير الرياضة في تدريب براعم الكرة بالاتصالات

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على حضور جانب من تدريب فرق قطاع البراعم لكرة القدم بنادى المصرية للاتصالات والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين الواعدين والاجهزة الفنية والادارية .





وتابع صبحى جانبا من المران وذلك على هامش حضوره احدى الفعاليات بالمدينة الشبابية الرياضية بالاسمرات وذلك فى ظل حرصه الدائم على تشجيع البراعم والناشئين والشباب على ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة البدنية .





واشاد الدكتور اشرف صبحى بالتنظيم والاهتمام الكبير الذى يوليه نادى المصرية للإتصالات رياضيا بالبراعم والناشئين .

كان فى استقبال وزير الشباب والرياضة بملعب الاسمرات كل من نادررجب نائب رئيس مجلس إدارة النادي و عضوا مجلس الادارة محمدالعزب المشرف على قطاع البراعم ومحمود عكاشة واسلام سيد مقرر اللجنة الرئيسية لقطاع البراعم و نجم النادى الاهلى السابق احمد رضوان رئيس قطاع البراعم الذى ينفذ برنامجا طموحا للغاية يهدف لبناء قاعدة قوية للنادى من اللاعبين الصاعدين الواعدين تضخ نجوما بارزة للنادى خاصة والكرة المصرية عامة مستقبلا.

ويضم قطاع البراعم بنادى المصرية للاتصالات خمسة فرق هى 2007 بقيادة نجم المصرى السابق مديرا فنيا اكرامى يسرى ومعه كل من الكابتن السيد فرحات السيد مدربا عاما والكابتن سعيد محمود عفيفي مدربا لحراس المرمى والكابتن احمد سيد محمد المدير الادارى .

وفريق 2008 ويتكون من جمال على مرسي المدير الفني للقطاع

ونهاد محمدى عبد الحليم حجاج مدير افنياومحمد السيد عبداللطيف مدربا عاما واحمد سمير اسماعيل مدربا لحراس المرمي ومحمد محسن عبد الحميد إداريا و2009 كل من حسام فوزى منصور عكاشه مديرا فنيا ومراد عبد الحليم سالم مدربا عاما واحمد سمير اسماعيل مدربا لحراس المرمى و كامل فتوح فرج إداريا و2010 كل من احمد مصطفي محمد اسماعيل نصوح مدير فنيا واحمد حمدى محمد مدربا عاما وتامر سمير اسماعيل مدربا لحراس المرمى ومحمد حمدى سليمان إداريا و2011 كل من احمد سامي فاروق مديرا فنيا ومحمد صلاح محمد مدربا عاما

وتامر سمير اسماعيل مدربا لحراس المرمى وخالد عبد الباسط مصطفي إداريا