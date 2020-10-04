خبير: التنسيق المصري الأمريكي حول الأزمة الليبية مهم للغاية

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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، إنه على مدى السنوات الماضية كانت الولايات المتحدة تتخذ موقف الحياد النشط تجاه الأزمة الليبية ولكن لا يمكن أن تخلى سبيل الولايات المتحدة من أى مشكلة فى العالم.



وأضاف سالم خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على قناة الغد، أن ثقل مصر كونها أحد أهم الجهات الفاعلة في الأزمة الليبية هو ما دفع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند للتعرف أكثر على ما تراه القاهرة من سيناريوهات وحلول للأزمة الليبية.



وأوضح، أن التنسيق المصري الأمريكي حول الأزمة الليبية مهم للغاية، لا سيما أن مصر تتولى دورها العربي والإقليمي بشكل قوي دون أن تريد مصلحة خاصة.



وأفاد مراسل الغد بأن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عقد اجتماعا في القاهرة بشأن الأزمة الليبية مع مدير المخابرات الحربية المصرية.



وخلال الاجتماع أعرب السفير عن شكره لاستضافة مصر المباحثات الأمنية الليبية في مدينة الغردقة، مشيرًا إلى تبادل الآراء مع المسؤولين المصريين لدعم الحوار الليبي المرتقب.



في الوقت نفسه أفادت مصادر للغد بأن لقاء مرتقبا في القاهرة سيجمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والسفير الأمريكي لدى ليبيا.



ومن المرتقب أن يصل لاحقا إلى العاصمة المصرية وفدان يمثلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق في إطار التحضير لاجتماعات جنيف المقررة الشهر المقبل.

