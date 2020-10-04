رئيس الإنجيلية في تهنئته بانتصار أكتوبر: ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية المصرية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر في برقية له اليوم جاء نصها:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة العظيمة في حرب السادس أكتوبر. وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "انتصار السادس من أكتوبر هو ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية الوطنية المصرية، والتي تعكس أصالة الشعب المصري العظيم، وشجاعة قواته المسلحة الباسلة".

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا أعلنت فيه عن دق كنائس مصرأجراسها بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر.

وقال بيان الكنيسة: بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، ستُدَق أجراس الكنائس في كافة ربوع مصر وذلك الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٠ وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام ١٩٧٣م.

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