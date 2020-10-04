نائب رئيس غرفة السياحة السابق يكشف توقيت فتح باب العمرة

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علق باسل السيسي، نائب رئيس غرفة السياحة السابق، على استقبال المسجد الحرام أول فوج للمعتمرين بالكمامات والتباعد الاجتماعي، قائلًا: "بشرة خير لفتح العمرة للمسلمين من خارج المملكة".



وتابع "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "ألحدث اليوم"، مساء الأحد، أن السلطات السعودية تحدثت أن فتح العمرة من خارج المملكة مع تطبيق بعض الإجراءات ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل، ولكن هناك مجموعة من الإجراءات والشروط التي سيعلن عنها المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن شروط العمر قد تكون في تحديد العمر أو الحالة الصحية



في ضوء حرص المملكة العربية السعودية، على عودة استقبال المعتمرين، استعدت لإعادة أداء العمرة تدريجيًا، بالتسجيل عبر تطبيق "اعتمرنا"، واستخراج التصاريح بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.



ويرصد "الفجر"، أحدث إجراءات المملكة العربية السعودية لعودة أداء العمرة في المسجد الحرام.



تطبيق اعتمرنا

أتاحت المملكة العربية السعودية، تحميل تطبيق "اعتمرنا" على الهواتف المحمولة، للراغبين في التسجيل لأداء العمرة، خلال الفترة المقبلة واستخراج التصاريح بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.



وتبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية تفعيل تطبيق (اعتمرنا) تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة في المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.



تجربة افتراضية

وأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تجربة افتراضية استعدادا لاستقبال المعتمرين، حيث رفعت جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا، وخصصت الرئاسة العامة فريق خاص يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين.



وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج، كما تتعاون الرئاسة العامة فى إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.



الطواف يبدأ الأحد

وبعد كافة الاستعدادات، أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد القادم، وذلك بهدف التسهيل على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة للحفاظ على سلامتهم ليؤدوا نسكهم على أكمل وجه.



وكانت السلطات السعودية، قررت السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.



وفي 4 أكتوبر القادم، يسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 30%، من الطاقة الاستيعابية.



ثم زيادة العدد، ابتداءً من 18 أكتوبر، بنسبة 75%، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.



بينما يسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من 1 نوفمبر، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100%، حيث يكون قدوم المعتمرين بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

