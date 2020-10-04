اتحاد المستثمرات العرب يكرم جامعة الفيوم لدورها في تطوير التعليم الجامعي



وكذلك دورها في قطاع خدمة المجتمع بما تقدمه من خدمات انتاجية وصناعية عن طريق وحداتها المختلفة لخدمة العملية التعليمية والمجتمع المحلي.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم اليوم الأحد، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب لتلقي الدعوة المقدمة من الإتحاد لتكريم جامعة الفيوم خلال مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي والذي سيعقد خلال الفترة من ٢ إلي ٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بمقر جامعة الدول العربية ومدينة الجلالة وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية.يأتي هذا التكريم نظرًا لما تقدمه جامعة الفيوم من إسهامات بناءة في النهوض بمنظومة التعليم الجامعي؛ من خلال المشاركة في لجان تطوير المناهج الدراسية ببعض كليات جامعة الفيوم وانعكاس ذلك على تلبية متطلبات المجتمع، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.