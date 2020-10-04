تشيلسي يرفض رحيل نجمه إلى بايرن ميونخ

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي رفض رحيل نجمه الشاب كالوم هدسون أودوي إلى بايرن ميونخ الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأفادت صحيفة صنداي البريطانية بأن تشيلسي رفض رحيل أودوي إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع وجود بند خيار الشراء مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي كان قد شدد في تصريحات صحفية بعد الفوز مؤخرًا على كريستال بالاس على أن أودوي ضمن خططه في الموسم الحالي.


وكان هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري قد أبدى إهتمامه بالنجم الشاب قائلاً:" إنه أحد أعظم المواهب في مركزه. لذلك فمن الطبيعي أننا في بايرن ميونخ مهتمون به".

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