بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

قدم مسؤولو نادي بيراميدز، عرضا كبيرا للمدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق السماوي في الموسم الجديد.





عرض بيراميدز لفايلر





من جانبه تواصل جهاز الكرة بفريق بيراميدز فى الأيام القليلة الماضية، مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق لنادى الأهلى، لبحث إمكانية قيادته للفريق سواء بالفترة الحالية أو مع بداية الموسم.





وعرضت إدارة بيراميدز على المدرب السويسري رنيه فايلر، 4 ملايين دولار فى الموسم الواحد، من أجل إغراء المدرب بقبول المهمة.





ويتفوق عرض بيراميدز عن القيمة التى كان يحصل عليها فايلر مع الأهلى، حيث كانت قيمة عقده 200 ألف دولار فقط شهريا.





وطلب السويسرى رنيه فايلر وقتا للتفكير واستشارة أسرته، التى ترغب فى وجوده بسويسرا أو على الأقل فى أوروبا خلال الفترة المقبلة.





الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر، قد رحل عن تدريب النادي الأهلي، بناءا على رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء.











