بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:01 م
علي خلاف
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قدم مسؤولو نادي بيراميدز، عرضا كبيرا للمدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق السماوي في الموسم الجديد.
عرض بيراميدز لفايلر
من جانبه تواصل جهاز الكرة بفريق بيراميدز فى الأيام القليلة الماضية، مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق لنادى الأهلى، لبحث إمكانية قيادته للفريق سواء بالفترة الحالية أو مع بداية الموسم.
وعرضت إدارة بيراميدز على المدرب السويسري رنيه فايلر، 4 ملايين دولار فى الموسم الواحد، من أجل إغراء المدرب بقبول المهمة.
ويتفوق عرض بيراميدز عن القيمة التى كان يحصل عليها فايلر مع الأهلى، حيث كانت قيمة عقده 200 ألف دولار فقط شهريا.
وطلب السويسرى رنيه فايلر وقتا للتفكير واستشارة أسرته، التى ترغب فى وجوده بسويسرا أو على الأقل فى أوروبا خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر، قد رحل عن تدريب النادي الأهلي، بناءا على رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء.
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