استشاري علم نفس: هذا الأمور تؤدي إلى نجاح العلاقة الزوجية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة منى شوقي، استشاري الموارد البشرية وعلم النفسي الإيجابي، إن المرأة عليها أن تتفهم شخصية الرجل في البداية حتى تستطيع أن تنجح العلاقة معه، لأن هناك بعض الرجال يريدون الحديث بالمنطق، والبعض الأخر يعشق التفاصيل، والبعض الآخر يحب الحديث بإنجاز.

وتابعت "شوقي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن المرأة عليها أن لا ترفع توقعاتها في العلاقة بعد الزواج، وعليها أن تعلم أن العلاقة ستتغير بعد الزواج، وستتغير مرة أخرى عند الإنجاب، ولكن يجب أن يستمر الحب مع وجود هذا التغيير.

وأضافت أن المرأة عليها أن تكون زوجة أكثر من كونها أم، وأن لا تحول الزوج إلى ماكينة ATM، وأن لا تقلل الاهتمام بنفسها بعد الإنجاب، لأن هذا الأمر يصرف الزوج عن الزوجة مع مرور الوقت.

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