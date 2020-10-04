استشاري علم نفس يكشف سر الشعور بالملل في العلاقات بعد الزواج

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قالت الدكتورة منى شوقي، استشاري الموارد البشرية وعلم النفسي الإيجابي، إن العلاقات في البداية دائمًا ما تكون جيدة وجميلة بسبب وجود الشغف والغموض، مشيرًا إلى أن البعض يصف الطرف الآخر بالغير جيد، بسبب الاختلاف في وجهات النظر، رغم أن الله خلق الرجل مختلف عن المرأة، لكي يكمل كلًا منهما الآخر.



وتابعت "شوقي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن الملل في العلاقات الزوجية أو العاطفية يحدث بسبب التوقعات العالية جدًا من العلاقة، مشيرًا إلى أن البعض يدخل في العلاقة ولا يتوقع وجود مشاكل حياتية مثل المصاريف الدراسية أو مرض الأطفال والكثير من المشاكل الأخرى.



ولفتت إلى أن الرجل يزهق من المرأة إذا ضمن بقائها، لافتة إلى أن الإبهار دائمًا يستمر إذا كان هناك بعض الغموض في شخصية المرأة، ولكن هذا الأمر لا يعني أن تقوم المرأة بإخفاء الكثير من الأمور عن زوجها، فيعتقد بان هناك شخص آخر في حياتها.