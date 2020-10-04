انطلاق مرحلة التصويت لمسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق التاريخي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:49 م
أمانة منطقة الرياض
أمانة منطقة الرياض
الفجر السعودي
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أعلنت أمانة منطقة الرياض انطلاق مرحلة التصويت الإلكتروني على الأعمال المرشحة لنيل جوائز مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق، التي تمتد حتى 14 أكتوبر الجاري في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة السكان ومساهمتهم في تطوير المدينة، والمحافظة على مواقعها التاريخية والحضارية.

 

وحددت لجان تحكيم المسابقة 30 عملاً تصميميًا تندرج ضمن ثلاث فئات رئيسة، هي الشركات والمكاتب، فرق العمل، والطلاب والجهات الأكاديمية، مبينةً أن للمشارك حق التصويت لعمل واحد من كل فئة، بعد أن يطلع على تفاصيل التصاميم المرشحة وما احتوته من عناصر تتضمن دراسة الوضع الحالي للموقع، وتحليل لأفضل استخدامات تحيط به، وتقديم تصميم عمراني للمخطط العام، وتوفير حلول مستدامة صديقة للبيئة.

 

ويشكّل التصويت الإلكتروني 20% من نسبة تقييم الأعمال، فيما يمثل تقييم لجان التحكيم ما نسبته 80%، التي تضم نخبة من المتخصصين في مجال العمران، وهم الدكتور صالح الهذلول، والدكتور زاهر عثمان، والدكتورة سمية السليمان، والدكتور فيصل بن سليمان، والدكتور فهد اللهيم، والدكتور جاريث دوهرتي، والمهندس عبدالله الركبان، والمهندس بدر الحمدان، والمهندس علي الشعيبي، والمهندس عبدالمحسن الذياب.

 

وتضمنت التوجيهات الفنية للمسابقة، ضرورة مراعاة القيمة التاريخية لموقع جبل أبو مخروق، والعمل على الفكرة المبدئية للمخطط العام والتي تشكل 30% من نسبة المشروع ضمن المسابقة، وتقديم مخططات تحليلية ودراسات على شكل رسومات بيانية وأخرى ثلاثية أبعاد، والأخذ بالاعتبار ترشيد الاستهلاك والتكاليف التشغيلية وتقديم دراسات للمناطق المحيطة، وربط الموقع بأحد محطات النقل العام، والتماشي مع اشتراطات البناء في المنطقة.

 

ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بموقع جبل أبو مخروق انطلاقًا من قيمته الوطنيّة والتاريخية والحضارية، حيث كان يقصده الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، للتنزه ومشاهدة سباقات الخيول، وتستريح عنده القوافل التجاريّة القادمة من المنطقة الشرقيّة، ويُعد من أقدم الحدائق المنشأة في العاصمة، وجاءت تسميته نظرًا للتجويف الكهفي الذي يعتليه، والتشكلات الصخرية المتأثرة بعوامل التعرية وهطول الأمطار.

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