أمطار رعدية وارتفاع الرطوبة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:05 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية وارتفاع في معدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من ارتفاع الرطوبة مما يزيد أحساس العطش وحرارة الطقس.

طقس غدا الإثنين:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الإثنين يشهد طقس مائل للحراره القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار متوسطة الي رعدية 30% علي انحاء متفرقة علي السواحل الشمالية، والرياح نشطة علي جنوب سيناء.

طقس يوم الثلاثاء المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الثلاثاء المقبل يشهد طقس مائل للحراره القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الثلاثاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار متوسطة الي رعدية 30% علي انحاء متفرقة علي السواحل الشمالية.

طقس يوم الأربعاء المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الأربعاء المقبل حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار متوسطة الي رعدية 30% علي انحاء متفرقة علي السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتبلغ درجات الحرارة غدًا الإثنين، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 العظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 35للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 37 العظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 العظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 العظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.

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