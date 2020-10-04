محافظ الشرقية: 40% تخفيضًا للتصالح على أراضي الدولة شرط تسديد 25% مقدمًا

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وكشف محافظ الشرقية، تفاصيل قرار السماح بإعادة البناء، قائلًا إنه سيتم استئناف البناء والتشطيب حتى الدور الرابع لمن يمتلك تراخيص.



وأوضح "غراب"، خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم استكمال البناء حتى 4 طوابق فقط حتى صدور الاشتراطات في نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن كل مدينة سيكون لها اشتراطات خاصة بها.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصر الأماكن التي تصلح لإنشاء حي كالأسمرات، مؤكدًا أنه سيكون هناك نقلة كبيرة داخل عواصم المدن والمحافظات لتطوير الأحياء.



وتابع محافظ الشرقية: "اجتماع مجلس المحافظين اليوم كان مبهجًا للغاية، ويؤكد إصرار الرئيس على الوصول إلى الأفضل".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، يوم الأحد، "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة".



قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه عقد اجتماعًا اليوم الأحد، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة.وتابع غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد "المحافظة قررت خصم 40% من قيمة الرسوم المقررة للمتعدين بشرط تسديد مقدم 25%، فضلا عن خصم 50% لمن يسدد القيمة كاملة".وتابع: "هناك إقبالًا جيدًا على تقنين الأوضاع، وتقدم 300 شخص الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التسهيل على المواطنين.