سعيد: عودة العمرة تم على ثلاث مراحل.. واستقبال المعتمرين من خارج المملكة أول نوفمبر

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قال هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن المملكة العربية السعودية أعدت خطة لبدء موسم العمرة تسير في ثلاث مراحل، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى بدأت باستقبال المعتمرين من داخل المملكة من السعوديين والمقيمين داخلها.



وأضاف "سعيد" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اليوم": "من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية بعد أسبوعين برفع الأعداد الحالية من 20 ألف معتمر يوميًا بعد مراقبة الوضع الصحي، فيما تبدأ المرحلة الثالثة في بداية نوفمبر المقبل باستقبال ضيوف الرحمن من كافة العالم الإسلامي".



وتابع "سيتم تقييم هذه المراحل الثلاث خصاة في ظل انحصار بوادر هذا المرض في أغلب دول العالم العربي، وهناك بروتوكولات وإجراءات صحية لضمان سلامة المعتمرين، وسيكون هناك تحسينات كبيرة على موسم الحج لموسم العمرة الحالي من أجل راحة المعتمر في أداء مناسكه حتى رجوعه إلى بلده بكامل صحته وعافيته، وسيكون هناك خطة طوارئ في حالة وجود أي إصابة حيث يوجد بالفنادق مناطق خاصة بالعزل".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



