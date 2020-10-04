وائل منصور يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف المذيع الشاب وائل منصور، شقيق الممثل خالد منصور، عن إصابته بفيروس كورونا، بعدما تأكد من إيجابية التحاليل.

ونشر وائل منصور، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، خبر إصابته بفيروس كورونا، وعلق قائلًا:” للأسف جالى كورونا”.


يشار إلي أن وائل منصور قدم العديد من البرامج الناجحة، وابرزها برنامج أكتشاف المواهب المصرية صوت الحياة الذي حقق نجاح كبير.

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