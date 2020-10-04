استشاري جراحة تجميل يكشف كيفية إزالة الترهلات بعد الولادة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الدكتور محمود حمدان، استشاري جراحة التجميل وتنسيق القوام بأمريكا، على مشكلة ترهلات الجسم عند المرأة، مشيرًا إلى أن الترهلات ما بعد الولادة عند المرأة طبيعي جدًا وهي تطور طبيعي لهذه العملية المهمة لكل سيدة، وسببها الهرمونات التي تتغير أثناء فترة الحمل. 

وتابع "حمدان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن اتباع نظام غذائي عشوائي أثناء فترة الحمل يسبب ترهلات في جسم المرأة بعد عملية الولادة، مشيرًا إلى أنه أثناء الحمل يحدث تمدد سريع جدا للبطن نتيجة لكبر حجم المولود مع ضعف شديد للعضلات؛ الأمر الذي يؤدي إلى الترهلات التي تحدث بعد الولادة.

وأوضح استشاري جراحة التجميل أن إزالة الدهون من جسم أي سيدة بعد عملية الولادة أمر في منتهى الصعوبة خاصة عن طريق العمليات الجراحية واستخدام المشرط، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة في عملية إزالة الدهون عن طريق تقنيات شد الجلد وتقريب الجلد إلى عضلات القريبة منه.

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