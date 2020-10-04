محمد فراج يطرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الصندوق الأسود"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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طرح الفنان محمد فراج الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الصندوق الأسود" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستحرام".


وعلق محمد فراج علي الإعلان التشويقي للفيلم وكتب : 12. ساعة ..ثلاثة أشخاص في الصندوق الأسود .. الإعلان التشويقي الأول لفيلم الصندوق الأسود يوم 28 بالسينمات.

وحرص الكثير من محبيه علي تهئته منهم رانيا منصور وعلقت قائله:"مبروك يا فيجو".

" الصندوق الأسود" تدور أحداثه في إطار الإثارة ، ويشهد عودة مني ذكي للسينما مع غياب أربع سنوات ، وتجسد منى زكي خلال أحداث الفيلم دور فتاة تدعي ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم ، وتحاول ياسمين الهروب منهم ولكن بلا جدوى.

الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.
الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

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