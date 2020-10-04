وزيرة الصناعة عن طرح المجمعات الصناعية: "معنديش واسطة.. واسطتك شغلك"

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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي على مستوى 12 محافظة، و7 مجمعات منهم انتهى العمل بهم بنسبة 100%.



وأشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم طرح 1755 وحدة في 7 مجمعات صناعية، موضحة أنه يشترط في المتقدم ألا يقل عن 21 عام، ولا يكون لديه وظيفة أخرى.



وأوضحت أن الوحدات التي سيتم طرحها مكتملة الخدمات، وسيتم تحديد القطاعات والأنشطة التي يتم العمل عليها في كل مجمع، منوهة بأن الوحدات ستطرح بنظام الإيجار لمدة تصل إلى 10 سنوات، وسعر المتر يبدأ من 20 جنيه.



ونفت ما يتردد بشأن أن هذه المجمعات ستوزع على أصحاب الوسايط، عقبت وزيرة الصناعة والتجارة، قائلة: "معنديش واسطة.. واسطتك شغلك".

