عباس أبو الحسن يهنئ مني زكي على فبلم "الصندوق الأسود"

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حرص الفنان عباس أبو الحسن علي تهنئة صناع عمل فيلم "الصندوق الأسود"، والمقرر عرضه في السينمات ٢٨ أكتوبر.





حيث نشر عباس أبو الحسن الإعلان التشويقي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً:" مبروك مني ذكي ومحمد فراج ومصطفي خاطر شكله هيبقي حاجة خطيرة ومختلفة.



وردت مني ذكي علي تلك التهنئة "حبيبي يا بيسو بحبك " ، ورد مصطفي خاطر وكتب : حبيبي يا بيبس ربنا يخليك يا صديقي.



وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهم ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.



الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.

الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.



