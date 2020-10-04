مورينيو يهين مانشستر يونايتد برباعية مثيرة في الشوط الأول

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الشوط الأول متقدماً على فريق نادي مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد.


أحرز رباعية توتنهام هوتسبيرز ندومبيلي وسون وهاري كين قبل أن يضيف سون الهدف الثاني له والرابع لكتيبة سبيشيال وان في الدقائق 4 ، 7 ، 30 و 37.


في الوقت الذي سجل فيه برونو فيرنانديز هدف اليونايتد الوحيد في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء في المباراة التي شهدت طرد مارسيال في الدقيقة العشرين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نجم صن داونز السابق يفتح الباب أمام انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يومين

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة كبرى.. جهاز موسيماني يحصل على نصف راتب فايلر في الأهلي

منذ نصف ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 4 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 7 ساعات

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ ساعتين

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. مان يونايتد يكشر عن أنيابه برباعية في شباك تشيلسي

عاجل.. صدمة لسولشاير قبل مواجهة توتنهام

كشف حساب مورينيو مع توتنهام بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد

رقم مميز لأنتوني مارسيال في ديربي مانشستر

اليونايتد يلقن السيتي الدرس الثالث هذا الموسم ويقرب ليفربول من لقب البريمير ليج

‫ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم 8/3/2020 بعد فوز اليونايتد على السيتي 0/2 في ديربي مانشستر

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

03:02 م

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»