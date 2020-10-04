مورينيو يهين مانشستر يونايتد برباعية مثيرة في الشوط الأول

انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الشوط الأول متقدماً على فريق نادي مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد.









أحرز رباعية توتنهام هوتسبيرز ندومبيلي وسون وهاري كين قبل أن يضيف سون الهدف الثاني له والرابع لكتيبة سبيشيال وان في الدقائق 4 ، 7 ، 30 و 37.









في الوقت الذي سجل فيه برونو فيرنانديز هدف اليونايتد الوحيد في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء في المباراة التي شهدت طرد مارسيال في الدقيقة العشرين.







