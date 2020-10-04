نجم شالكه يقترب من الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي بات قريبًا من التعاقد مع التركي أوزان كاباك نجم دفاع شالكة الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن ميلان واثق من التعاقد مع النجم التركي مستغلاً أزمة ناديه المالية.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي شالكة خفضوا سعر النجم التركي من 25 إلى 20 مليون يورو في حين قدم ميلان عرضًا جديداً تبلغ قيمته 15 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كاباك البالغ من العمر 20 عاماً ولد في العاصمة التركية أنقرة وبدأ اللعب ي صفوف جلطة سراي ثم جاء لألمانيا للعب مع شتوتجارت وبعد فترة قصيرة إنضم إلى شالكة وبالتحديد في الصيف الماضي.