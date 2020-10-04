نجم شالكه يقترب من الدوري الإيطالي
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:58 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي بات قريبًا من التعاقد مع التركي أوزان كاباك نجم دفاع شالكة الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة لاجازيتا
ديللو سبورت الإيطالية بأن ميلان واثق من التعاقد مع النجم التركي مستغلاً أزمة ناديه
المالية.
وأكدت الصحيفة
الإيطالية أن مسئولي شالكة خفضوا سعر النجم التركي من 25 إلى 20 مليون يورو في حين
قدم ميلان عرضًا جديداً تبلغ قيمته 15 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة
الإيطالية إلى أن كاباك البالغ من العمر 20 عاماً ولد في العاصمة التركية أنقرة وبدأ
اللعب ي صفوف جلطة سراي ثم جاء لألمانيا للعب مع شتوتجارت وبعد فترة قصيرة إنضم إلى
شالكة وبالتحديد في الصيف الماضي.