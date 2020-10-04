النحاس يعلن تشكيل المقاولون أمام الأهلي.. وطاهر على الدكة

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي :-





محمود أبو السعود – أمير عابد – محمد سمير – إبراهيم صلاح – كريم مصطفى – حسن الشامي – محمد مجلي – فاروقا – لويس إدوارد – شكري نجيب – سيف الدين الجزيري.





البدلاء :-





حسن شاهين - يوسف الجوهري – طاهر محمد طاهر – عبد الرحمن فاروق – محمود السيد – أحمد الشيمي – محمد عصام – معروف يوسف.



