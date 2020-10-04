حلا شيحة تتصدر تريند جوجل.. والسبب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة حلا شيحة، قائمة مؤشرات البحث “جوجل” وذلك ، بعد طلاقها بشكل رسمي من زوجها السابق ستيف مارك الكندي، وولد أبنائها.



وكانت تزوجت حلا شيحه منذ سنوات طويلة، وتم اليوم الانفصال رسميًا بمقر الشهر العقاري بالمنشية، وارتدت الحجاب وابتعدت عن السوشيال ميديا، حتى عادت من خلال مسلسل “زلزال” الذي عُرض في رمضان 2019.


كما انتشار أنباء عن وجود علاقة بين معز مسعود، وحلا شيحة عبر السوشيال ميديا، ورغم أنه أصبح حديث الشارع المصري إلى أن الطرفين لم يأكد ذلك او ينفي حقيقة الأمر بينهما.

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