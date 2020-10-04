هالة عدلي: مشروع تجميع مشتقات البلازما أمن قومي

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أشادت الدكتورة هالة عدلي، العضو المنتدب السابق لشركة خدمات الدم بالمصل واللقاح، بالمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما الذي ستقيمه مصر بناء على توجيهات الرئيس السيسي.



وقالت عدلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد: "دوية مشتقات الدم منقذة للحياة وتعتبر أمنا قوميا، فضلا عن أن مشروع تجميع مشتقات البلازما غير موجد بالمنطقة إلا في إسرائيل وإيران فقط"، مشيرة إلى أن المشروع يضم مرحلتين الأولى تتمثل في مراكز تجميع البلازما والثانية إنشاء المصنع.



وتابعت: "إنشاء مراكز تجميع البلازما تتم بعد الحصول على شهادات عالمية، ثم تأتي الخطوة الثانية المتمثلة في بناء المصنع وهي أقل أهمية"، مردفة "التجمع بالبلازما يختلف عن التبرع بالدم، فضلا عن أن التبرع بالبلازما يكون بمقابل مادي وفقا للقواعد العالمية".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

