داعية: من مبادئ الإسلام ألا تنسى فضل الناس عليك وتدعو لهم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:53 م
الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
شيماء حسن
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه من مبادئ الإسلام ألا ينسى الإنسان فضل الناس عليه، مؤكدًا ضرورة أن يقوم بالدعاء لهم إذا كان لا يملك أن يرد له معروفه أو فضله.

وأضاف "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: من صنع لكم معروفا فكافوه، وليكن معروفه في رقبتك ليوم الدين".

وتابع "رد المعروف والفضل مبدأ من مبادئ الإسلام ومكارم الأخلاق، وإذا لم تكن تملك ما ترد المعروف لمن صنعه لك، فعليك أن تدعو إليه".

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم يسمى مأدبة الله عز وجل في الأرض، لأنه مليء بالخيرات والآداب والتزكية والتربية.

وتابع أن الله قدم التزكية على مكارم الأخلاق على التعليم في قوله تعالى: "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ"، معقبَا:"ربنا مش بيحب الخسة، بيحب المرؤة، بيحب الصدق، مايحبش الحقد ييحب العفو".

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن شريعة الإسلام جاءت بقواعدَ عامَّةٍ تضمنُ انضباطَ المُجْتَمَعات، وثوابتَ تَحْفَظُ النظامَ العام، وأحكامٍ تُقيمُ حياةَ الأفرادِ وتصون أمنهم واستقرارهم.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن أهل العلم اتفقوا على أن تطبيقَ القانون والأحكام وفرضَ النظام هو من واجبات ولي الأمر واختصاص سلطات الدولة فقط، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعي تحت زعم إقامة العدل ورد الحقوق؛ لأن ذلك يؤدي إلى شيوع الفوضى وضياع مصالح الناس.

وأشارت في فيديو الرسوم المتحركة إلى أن الله قد فرض طاعة ولاة الأمور، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «… مَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».

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