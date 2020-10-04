بأمر القضاء.. استبعاد سعيد حساسين نهائيًا من انتخابات النواب

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قضت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، برفض الطعن المقام من سعيد سعيد حساسين، علي حكم الدرجة الأولي القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب.



وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمًا مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد حساسين بانتخابات مجلس النواب.



وأكدت الدعوى المقامة ضده، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.



وأضافت الدعوى، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.



ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.



وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.



وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.



وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.