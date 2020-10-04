وزيرة التجارة: إيجارات الوحدات الصناعية بالمجمعات الجديدة تبدأ من 20 جنيها للمتر

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة أنشأت 12 مجمعًا صناعيًا في 12 محافظة، وتم الانتهاء من أعمال البناء في 7 محافظات وجاهزة للطرح.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة"صدى البلد"، أن مساحات المجمعات الصناعية مختلفة، ومكتملة الخدمات.



ولفت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن المجمعات الصناعية عبارة عن وحدات صناعية بها مناطق خدمات، مثل بنوك، ومعارض، ومساجد، ومنافذ بيع.



وأكدت على أن أنشطة المجمع الصناعي بالمنيا تم إعداده لعمل منتجات القطاع الغذائي، والهندسي، والكيميائي، وكلها أنشطة بسيطة ولا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، كما أن هذه المنتجات تحتاج إلى المحافظة.



وأردفت، أن هناك 5 بنوك موجودة في هذه المجمعات لتمويل أصحاب الوحدات الصناعية.



وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الإعلان الرسمي سيكون بعد غد، والشروط الواجب في توافرها في المتقدم ألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يكون من ضمن العاملين في القطاع الحكومي.



وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك إتاحة لتأجير الوحدات الصناعية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد طالما أن النشاط مستمر، وسعر إيجار المتر يبدأ من 20 جنيهًا، كما يتاح تمليك الوحدات الصناعية مع وجود إمكانية التقسيط بفائدة 5 %.



وتابعت أن كراسة الشروط متاحة بداية من هذا الأسبوع، وسعرها بين 500 و300 جنيه، لافتة إلى أن كل وحدة صناعية تستوعب بمعدل 8 أفراد.



وأختتمت وزيرة التجارة والصناعة، أن مدة الطرح ستكون قي جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظات، ولمدة 21 يومًا.

