"المعدات سقطت عليه".. العثور على جثة صاحب مصنع في أوسيم

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لفظ صاحب مصنع مسبوكات، اليوم الأحد، مصرعه داخل مصنعه، إثر سقوط إحدى المعدات عليه، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقي الرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع صاحب مصنع داخل مصنعه بمنطقة الكوم الأحمر بنطاق المركز.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمقل حرحش، وبالفحص والمعاينة، عُثر على جثة صاحب مصنع مسبوكات، ثلاثيني العمر، داخل المصنع ملكه، وبسؤال شهود العيان، أفادوا أنه حال عمل المتوفي، سقطت عليه إحدى المعدات ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته.



وانتقل أيضًا فريق من النيابة العامة إلى مكان البلاغ، وبسؤال أهلية المتوفي لم يتهوا أحد في وفاته، وأكدوا على عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.



وطلب المستشار محمد هاني رئيس النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقريرًا حول سبب وفاته، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

