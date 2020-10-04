تنسيقية شباب الأحزاب: نسعى لحل مشاكل المواطنين اليومية



وأكد فتحي، خلال لقاءه عبر قناة "النيل للأخبار"، أنه تم اختيار 284 مرشح عن القائمة الوطنية لدعم مصر تم اختيارهم لحل مشاكل وهموم المواطنين اليومية، موضحا أنه يجب علي عضو البرلمان العمل من خلال وزارة التجاة والصناعة وومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.



وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلي أنه لا يتم قبول أي عضو في التنسيقية إلا من خلال مروره بمراحل معينة حتي يتم قبوله، موضحا أن التنسيقة تعاقدت مع أحسن شركات موجودة في العالم في اكتشاف المواهب تقوم بمعرفة إذا كان الشخص المتقدم يمكن قبوله في التنسيقية أو غير مؤهل.





وقررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون المقامة من جمال حنفي طه مرشح لانتخابات مجلس النواب، وعددهم ١١ طعن قضائي، علي الحكم الصادر بسبب شقيقه المنافس له علي نفس الدائرة، والذي أقام دعاوى قضائية ضده لخروجه من السباق، لآخر الجلسة.



وعلى نفس النهج أقام شقيقه الآخر سيد حنفي طه بنفس التصرف وأقام ٤ طعون أمام المحكمة الإدارية العليا، لعودته سباق الانتخابات والغاء حكم الدرجة الأولي باستبعاده، وسيكون قول المحكمة هو الفصل بينهما، أيهما يترشح والآخر يستبعد، بحكم قضائي بات غير قابل للطعن عليه.



وحكمت المحكمة له برفض ٣ طعون، فيما أجلت طعن واحد فقط لآخر الجلسة.



وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسماءهم " سيد حنفي طة وجمال حنفي طه، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.



يذكر ان الشقيقين طعنوا امام محكمة القضاء الاداري ضد بعضهم البعض بحوالي ١٠ دعاوى قضائية كل واحد منهم أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقة الآخر من السباق الانتخابي.



واتهم كلًا منهما الآخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.



ولتف إلي أنه يتم إعطاء مرشحين التنسقية في الانتخابات بأحسن الدورات التدريبة الموجودة في العالم، مؤكدا أن المواطن يشعر بالعديد من المشاكل حاليا، لكن التنسيقية، تسعي لحل هذه المشاكل.

قال أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إنه عندما قامت تنسيقة شباب الأحزاب بإختيار مرشحيها في القائمة الوطنية لدعم مصر بانتخابات مجلس النواب، كان بناء عن دورهم الحقيقي في الشارع.