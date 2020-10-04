محافظ القليوبية يستقبل وفداً من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

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استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، وفدا من المتدربين من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذي يجرى تنفيذه بواسطة أحد أبرز صروح التدريب بمصر وهو الأكاديمية الوطنية للتدريب.



تأتي الزيارة في إطار حرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى لرفع مستواهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وتطبيق الأساليب، والطرق الحديثة في الإدارة، وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولي زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.



جاء ذلك بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد.



ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية مؤهلة علميا وعمليا تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار والحصول على الأدوات والمهارات اللازمة للتميز في جميع جوانب الإدارة العامة.



وتهدف زيارتهم للمحافظة إلى التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.



وأكد المحافظ، أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمة الوطنية للتدريب، وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيجرى تنفيذه تحت إشراف نائب المحافظ سيتم خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل لمسار وظيفي أفضل.