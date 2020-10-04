تذاكر مجانية لجمهور منتخب ألمانيا قبل المواجهة القادمة





كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم عن مفاجأة سارة لجماهير كرة قبل مواجهة منتخب المانشافت القادمة والتي ستحضرها الجماهير.





وذكر الاتحاد الألماني أن التذاكر ستذهب بشكل ملائم للأشخاص الذين تحملوا وحشية وباء فيروس كورونا. ومن الممكن أن تعود الجماهير الألمانية للملاعب يوم الأربعاء المقبل في كولون، وفقا لما ستقرره السلطات الصحية المحلية.





ونُقل عن رئيس الاتحاد فريتز كيلر قوله :" من خلال منح التذاكر المجانية، وهو الأمر الذي لم يسبق للاتحاد فعله من قبل، نريد أن نشكر، وأن نعطي ساعات من البهجة والمتعة ، لكل هؤلاء الذين قدموا تضحيات خلال الوباء".





ويخطط الاتحاد الألماني لاستضافة 9200 مشجع في كولون، سوف يشكل هذا العدد نسبة 20 في المئة من سعة الاستاد. وشهدت مباراة كولون وبوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني (بوندسليجا) التي أقيمت أمس السبت حضور 300 مشجع، بعد أن غابت الجماهير عن المباراة الافتتاحية أمام هوفنهايم بسبب ارتفاع معدلات العدوى المحلية.





وإذا لم يتم السماح للجماهير بحضور المباراة في كولون فإن الاتحاد الألماني يخطط لمنح التذاكر المجانية في المباراة أمام سويسرا المقرر إقامتها 13 من الشهر الجاري بدوري أمم أوروبا- والتي ستقام أيضا في كولون، أو في لايبزج حيث يلعب المنتخب الألماني مع التشيك في 11 تشرين ثان/نوفمبر و14 تشرين ثان/نوفمبر أمام أوكرانيا.





وقال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد :" بالطبع سيكون شيئا رائعا أن تكون قادرا على جعل هذه التجربة الجماعية مع الجماهير تتكرر مرة أخرى، خاصة وأننا فعلنا الكثير للمباريات الدولية المقبلة".



